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Fatma’ya kol kanat gerelim

Köpeklerin saldırması sonucu kolu kopan ’e takılması için 50 BİN EURO gerekiyor...

Fatma’ya kol kanat gerelim
Antalya'da Fatma Özdemir, 2013'te 2'si çoban köpeği, 1'i pitbull 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köylülerin kurtardığı Özdemir'in hastanede parçalanan kolu kesildi. Yetkililer, Özdemir'in babasına, çocuğun yaşının henüz küçük ve büyüme çağında olduğunu, ına gelince protez takılmasını tavsiye etti. Olay tarihinde 7'nci sınıfa giden Özdemir, sağlığına kavuşmasının ardından bir yandan çobanlık yapan ailesine yardım ederken, diğer yandan okuluna devam etti. Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni bitiren , geçen hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Kızının kolunun kesilmesinin ardından takılabileceğinin kendisine söylendiğini vurgulayan baba Ramazan Özdemir, "Kızım 18 yaşına girince protez kolu taktırmaya karar verdik. Protez kola 50 bin euro istediler. Biz bu parayı bulamıyoruz. Devletimizden ve yardımseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.
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