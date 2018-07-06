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cinayetinde kan donduran ayrıntı! Katil zanlısı ...

Ankara'da korkunç bir cinayete kurban giden 'nın katil zanlısı 'in, olay günü Küçük Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı.

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 13:40
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