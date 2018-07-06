Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
Eylül Yağlıkara cinayetinde kan donduran ayrıntı! Katil zanlısı Uğur Koçyiğit...
Ankara'da korkunç bir cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in, olay günü Küçük Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı.
Etiketler: Eylül Yağlıkara , Uğur Koçyiğit
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