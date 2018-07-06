Beyaz otomobil iddiası

6 Yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay'ın Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında kayboldu. Tam 6 gündür aranan Ufuk'tan hala haber çıkmadı. 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı. Kayıp Ufuk'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda da bir ize rastlamadı. Bunun üzerine kaynaktan Amanons Dağları zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece- gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
Küçük çocuğun annesi de dağ bayır demeden arama çalışmalarına katılıyor.
Küçük çocuğun annesi de dağ bayır demeden arama çalışmalarına katılıyor.
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