Vahşi batıl

ABD'de nüfusun yüzde 25'i, İngiltere'de ise 5.8 milyon kişi, batıl inanç kıskacı altında... Psikologlar, 13 madde altında topladıkları batıl inançların, yaşanan olaylar arasında bir bağlantı olduğu varsayımından kaynaklandığını belirtiyor.
İŞTE O MADDELER
1 Merdivenin altında yürürseniz şansınız kötü gider...
2 Ayna kırdığınızda 7 yılınız kötü geçer...
3 Evde şemsiye açmak, şans getirir...
4 Masaya ayakkabı koymak iyi değildir...
5 Cuma ve 13 sayısı şanssızlıktır...
6 Kara kedi yolunuzu kestiyse kötülük görürsünüz...
7 Doğum gününde pastadaki mumları tek üflemede söndürün, dileğiniz gerçek olsun...
8 Üç kez su kanalının üzerinden atlamak kötü şans getirir...
9 Bebeğin kesilen ilk saçı, şans getirmesi için saklanmalı...
10 Tavşan ayağı iyi şans getirir...
11 Kaldırımdaki çizgilere basmak şanssızlık.
12 Araba yıkamak, yağmur yağdırır...
13 Çift pantolon giymek iyi şans getirir...
İŞTE O MADDELER
1 Merdivenin altında yürürseniz şansınız kötü gider...
2 Ayna kırdığınızda 7 yılınız kötü geçer...
3 Evde şemsiye açmak, şans getirir...
4 Masaya ayakkabı koymak iyi değildir...
5 Cuma ve 13 sayısı şanssızlıktır...
6 Kara kedi yolunuzu kestiyse kötülük görürsünüz...
7 Doğum gününde pastadaki mumları tek üflemede söndürün, dileğiniz gerçek olsun...
8 Üç kez su kanalının üzerinden atlamak kötü şans getirir...
9 Bebeğin kesilen ilk saçı, şans getirmesi için saklanmalı...
10 Tavşan ayağı iyi şans getirir...
11 Kaldırımdaki çizgilere basmak şanssızlık.
12 Araba yıkamak, yağmur yağdırır...
13 Çift pantolon giymek iyi şans getirir...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.