Kabir azabı!

Dünyanın en büyük haltercilerinden olan "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'na mezarda da rahat verilmedi. Kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası için DNA örneği alınmasına karar verildi. Bunun için Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi Hakimi Emine Selda Öcal'ın mezar başına gelmesinin ardından saat 11.30'da mezar açılmaya başlandı. Yaklaşık 2 saat süren işlemin ardından Süleymanoğlu'nun naaşından DNA örneği alındı. Bu örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelenerek, Sekai Mori'den alınan örneklerle karşılaştırılacak. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ise dava sürecine şekil verecek. Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin'in bu olaydan dolayı çok üzgün oldukları belirtildi. Avukat Aziz Demir, "27 yaşında bir Japon kızın, rahmetli 'Naim Süleymanoğlu'nun çocuğuyum' diye açtığı bir dava neticesinde, bu mezar açmayı, Süleymanoğlu'nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz. Esin ve Sezin'in bu manevi mirası dışında herhangi bir talepleri, istekleri yoktur" dedi. Mezarlıkta Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe da hazır bulundu. Avukat Aksakal, "Adli Tıptan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında bu normaldir" dedi. "Neden 27 yaşına kadar bekledi" sorusuna Avukat Aksakal "Bu konuda açıklama yapmak durumunda değiliz. Davanın sonucuna göre gerekli açıklamaları kendisi yapacaktır" dedi.
Hastanede 50 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun maddi mirası olmadığı iddia edildi.
Şu anda 27 yaşında olan Sekai Mori'nin çocukluk hali...
Hastanede 50 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun maddi mirası olmadığı iddia edildi.
Şu anda 27 yaşında olan Sekai Mori'nin çocukluk hali...
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