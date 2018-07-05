Bursa Lee!

Ayakta durmakta zorlanan uyuşturucunu madde etkisindeki genç, sağlık ekiplerine saldırdı. Trajikomik olay dün Bursa'da yaşandı. 'Bonzai' kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, komaya giren bağımlıları, su dökerek ayılttı. İçlerinden biri, sağlık çalışanlarına döner tekme atmaya çalıştı. Kendinden geçen genç, tekme savurmadan önce "Bi gelse var ya, yerle bir olursun" demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Yumruk ve tekme kombinasyonları ise Kung Fu efsanesi Bruce Lee'yi hatırlattı. Boşa atılan tekmenin ardından, bağımlılar kaçarak uzaklaştı. Polis peşlerine düştü.
BRUCE LEE KİMDİR?
DÜNYA sinemasının efsane ismi, Kung Fu savunma sanatı ustası Bruce Lee Jun Fan Kantoca 27 Kasım 1940'ta ABD'de doğdu. 1973'te, 33 yaşındayken 'Game of deat' (ölüm oyunu) filminin çekimleri sırasında filmi tamamlayamadan beyninde oluşan ödem sonucu Hong Kong'da öldü. En etkili sözü şudur; "500 değişik tekniğe sahip olmaya gerek yoktur. 10 teknik yeter."
BRUCE LEE KİMDİR?
DÜNYA sinemasının efsane ismi, Kung Fu savunma sanatı ustası Bruce Lee Jun Fan Kantoca 27 Kasım 1940'ta ABD'de doğdu. 1973'te, 33 yaşındayken 'Game of deat' (ölüm oyunu) filminin çekimleri sırasında filmi tamamlayamadan beyninde oluşan ödem sonucu Hong Kong'da öldü. En etkili sözü şudur; "500 değişik tekniğe sahip olmaya gerek yoktur. 10 teknik yeter."
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