2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme maçında Kolombiya ve İngiltere karşı karşıya geldi. Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçen İngiltere, Yerry Mina'nın 90.dakikada bulduğu gole engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Uzatmalar golsüz geçildikten sonra seri penaltı atışlarında İngiltere karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ancak maçın sosyal medyada trend topic olmasının nedeni, bir taraftarın pankartıydı. Darbeci Sisi'nin ABD'nin emri ile Mısır'daki askeri darbesinin 5. yıl dönümü sebebiyle #Rabia pankartı açan bir Kolombiya taraftarı, gündem yarattı. 3 Temmuz'daki darbeden 5 gün sonra Rabia Meydanı'ndan Mursi'nin tutulduğu Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önüne gelen eylemcilere, Sisi'nin emri ile gerçek mermilerle müdahale edilmişti. Bu, silahlı kuvvetlerin, barışçıl gösteri düzenleyenlere karşı gerçek mermiyle ilk müdahalesiydi. Mısır adli tıp verilerine göre müdahalede 61 eylemci hayatını kaybetmiş 435'i yaralanmıştı.
Bir dünya mesaj
Dünya Kupası’nda Kolombiya, İngiltere’ye takıldı. Tribündeki Kolombiyalılar, Mısır’daki darbenin 5. yıldönümüne tepki gösterip ‘Rabia’ pankartı açtı...
Etiketler: Dünya Kupası , İngiltere , Kolombiya , Mısır , FIFA , çeyrek final
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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