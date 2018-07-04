Yürekler yandı

Yol, kana bulandı. Sivas'ın İmranlı İlçesi'nden gelen haber, yüreğimizi yaktı. Ankara'dan Ardahan'a giden Gökhan Özgel (30) idaresindeki otomobil, dün Hamza Aydemir (38) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Özgel'e ait LPG'li araç alev aldı. Otomobilin içindekiler dışarı çıkamadı.
KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
Korkunç olayda Gökhan Özgel, annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Ölen aile bireylerinin Ankara'dan memleketleri Ardahan'a gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Kazanın ardından yanan aracın hali ise facianın boyutlarını tokat gibi yüze çarptı.
KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
Korkunç olayda Gökhan Özgel, annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Ölen aile bireylerinin Ankara'dan memleketleri Ardahan'a gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Kazanın ardından yanan aracın hali ise facianın boyutlarını tokat gibi yüze çarptı.
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