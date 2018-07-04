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'de kayıp olan 1,5 yaşındaki ve anneannesi bulundu

'in ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün bulundu.



İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 11:21
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