İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.
Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu
İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün bulundu.
İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.
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