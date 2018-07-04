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Son dakika: Kayıp Yusuf'un 'da olduğu tespit edildi

'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan 'ın 'da olduğu ortaya çıktı. Bir ihbar üzerine İstanbul Başakşehir'de görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen kamera görüntüleri ailesine izletildi ve kayıp Yusuf'un teşhis edildiği öğrenildi

Kayıp Yusufla ilgili flaş gelişme

'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki 'ın Beylikdüzü'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

KAYMAKAM ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.

Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf'un İstanbul'da aranacağını söyledi.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 18:07
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