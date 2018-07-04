Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.