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nasıl katledildi? Leyla'nın babası ilk kez açıkladı!

'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 'in ölümüyle ilgili babası konuştu. Acılı baba "Günlerce seslendim, süt verin dedim. Ufacık çocuktan ne istediler?" dedi. Acılı baba, "Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın" diye konuştu.



Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 13:26
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