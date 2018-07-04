Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.
Minik Leyla nasıl katledildi? Leyla'nın babası ilk kez açıkladı!
Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili babası konuştu. Acılı baba Nihat Aydemir "Günlerce seslendim, süt verin dedim. Ufacık çocuktan ne istediler?" dedi. Acılı baba, "Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın" diye konuştu.
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.
Etiketler: Ağrı , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Osmaniye , leyla aydemir , Nihat Aydemir , Minik Leyla
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