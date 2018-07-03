YKS tercih kılavuzu yayımlandı. YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



2018 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda,

"2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" denildi.

Yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.

TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar.

ÖSYM tarafından 2018 YKS Programlar ve Kontenjanlar kılavuzu açıklanmıştır. Kılavuza göre açıklanan tarihler:



- Sınav sonuçları açıklama tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı

- Tercihler: 7 -14 Ağustos 2018

- Üniversite kayıtları: 3-7 Eylül 2018, e-kayıtlar: 3-5 Eylül 2018