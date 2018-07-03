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Mutluluğa

Kırmızının en şifalı hali olan , vücuda enerji veriyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor...

Mutluluğa domates
Sabah kahvaltılarının baştacı, menemenin olmazsa olmazı domates, ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. açısından inanılmaz faydaları bulunuyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan , yüksek oranda antioksidan içeriyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kanserden korur.
Prostat oluşumunu engeller.
Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler. Bağırsakları çalıştırır.
Karaciğeri korur.
Zayıflatır.
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