Mutluluğa domates

Sabah kahvaltılarının baştacı, menemenin olmazsa olmazı domates, ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunuyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kanserden korur.
Prostat oluşumunu engeller.
Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler. Bağırsakları çalıştırır.
Karaciğeri korur.
Zayıflatır.
Kanserden korur.
Prostat oluşumunu engeller.
Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler. Bağırsakları çalıştırır.
Karaciğeri korur.
Zayıflatır.
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