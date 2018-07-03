Yol Durumu
  1. Eylül cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

İntiharın altından vahşet çıktı!

İstanbulda vahşet

Ablasının eniştesini aldattığını iddia eden cani kardeş, önce talihsiz kadını boğdu, sonra da astı. Gelen polislere ise yalan söyledi. Ablasının kendisini astığını iddia eden cani her şeyi tek tek itiraf etti.

  • 03 Temmuz 2018, Salı 20:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar