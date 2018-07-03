Ablasının eniştesini aldattığını iddia eden cani kardeş, önce talihsiz kadını boğdu, sonra da astı. Gelen polislere ise yalan söyledi. Ablasının kendisini astığını iddia eden cani her şeyi tek tek itiraf etti.
İntiharın altından vahşet çıktı!
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