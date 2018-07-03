Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görüldü. Nesli tükenmekte olan böceğin üniversiteye teslim edileceği öğrenildi.
Geyik böceği o kentte de ortaya çıktı! Japonlar 150 bin dolar veriyor
Türkiye'de bazı yerlerde sınırlı sayıda bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğü "geyik böceği" Bilecik'te de görüldü. Japonların internette 150 bin dolara kadar satın aldığı iddia edilen böcekle ilgili çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bilecik , geyik böceği
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