Geyik böceği o kentte de ortaya çıktı! Japonlar 150 bin dolar veriyor

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görüldü. Nesli tükenmekte olan böceğin üniversiteye teslim edileceği öğrenildi.