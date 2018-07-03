Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Bursa'da bir kadın, kocasına sürekli eski sevgilisini anlattı. "Onunla evlenseydim daha mutlu olurdum" diye bağırdı. Çift, birbirlerine boşanma davası açtı. Mahkeme, "Erkek kusurlu" diyerek kadının açtığı davayı kabul etti. Mahkeme kararını bozan Yargıtay ise sürekli eski sevgilisini anlatan kadını haksız buldu. Kocanın açtığı davanın kabulüne karar verdi.
‘Eski sevgilim’ diyen yanar
Etiketler: Bursa , eski sevgili
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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