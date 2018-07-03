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m’ diyen yanar

‘Eski sevgilim’ diyen yanar
Yargıtay, emsal bir karara imza attı. 'da bir kadın, kocasına sürekli sini anlattı. "Onunla evlenseydim daha mutlu olurdum" diye bağırdı. Çift, birbirlerine boşanma davası açtı. Mahkeme, "Erkek kusurlu" diyerek kadının açtığı davayı kabul etti. Mahkeme kararını bozan Yargıtay ise sürekli eski sevgilisini anlatan kadını haksız buldu. Kocanın açtığı davanın kabulüne karar verdi.
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