Diyabete dondurma!

Çikolatalı, vanilyalı, limonlu, çilekli, frambuazlı... Renk renk dondurmalar, iştah kabartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, haftada 2-3 kez dondurma yemekte fayda olduğunu söylüyor. Dondurmanın faydalarını şöyle sıralıyor:
KEMiKLERi GÜÇLENDiRiR: Tam bir kalsiyum deposu olan dondurma, kemikleri güçlendiriyor. Dişleri koruyor. Diş etlerinin
güçlenmesini sağlıyor.
BAĞIŞIKLIK DOSTU: İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudu güçlendirir. MUTLULUK VERİR: Araştırmalara göre dondurma beyindeki haz merkezini aktifleştiriyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER: Potein içeriği ile kan şekerini diğer tatlılara oranla daha kolay dengeliyor.
BUZ VARSA YEMEYİN
Uzmanlar paketli olan dondurmaların yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle tüketilmemesini öneriyor. İyi dondurma ağızda sakız gibi erirken, üzerinde buz tanecikleri olanların bozuk olduğunu belirtiyor. Yine dondurma eridiğinde rengi değişiyorsa bu durum içerisinde kimyasal olduğunu gösteriyor.
KEMiKLERi GÜÇLENDiRiR: Tam bir kalsiyum deposu olan dondurma, kemikleri güçlendiriyor. Dişleri koruyor. Diş etlerinin
güçlenmesini sağlıyor.
BAĞIŞIKLIK DOSTU: İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudu güçlendirir. MUTLULUK VERİR: Araştırmalara göre dondurma beyindeki haz merkezini aktifleştiriyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER: Potein içeriği ile kan şekerini diğer tatlılara oranla daha kolay dengeliyor.
BUZ VARSA YEMEYİN
Uzmanlar paketli olan dondurmaların yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle tüketilmemesini öneriyor. İyi dondurma ağızda sakız gibi erirken, üzerinde buz tanecikleri olanların bozuk olduğunu belirtiyor. Yine dondurma eridiğinde rengi değişiyorsa bu durum içerisinde kimyasal olduğunu gösteriyor.
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