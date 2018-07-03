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eksikliği nedeni

D vitamini eksikliği romatizma nedeni
D vitamini, iskelet sisteminin yanı sıra vücut sağlığı için de büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, 'de her 3 kişiden 2'sinde eksikliği olduğunu söylüyor. D vitamini eksikliği başta olmak üzere diyabet, hipertansiyon, kalp, enfeksiyon, l hastalıklar, kronik yorgunluk ve depresyon gibi sağlık sorunlarına neden oluyor. Ayrıca meme, rahim, bağırsak kanserleri görülebiliyor. Dr. , günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması için kollar, bacaklar ve yüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesi gerektiğini belrtiyor. "D vitamini, az sayıda besinde bulunmaktadır. Ancak alık yağı, somon ton balığı, istiridye, yumurta sarısı, peynir, tereyağı ve karaciğer de D vitamini ihtiyacını karşılar" diyor.
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