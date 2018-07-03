D vitamini, iskelet sisteminin yanı sıra vücut sağlığı için de büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, Türkiye'de her 3 kişiden 2'sinde D vitamini eksikliği olduğunu söylüyor. D vitamini eksikliği başta kanser olmak üzere diyabet, hipertansiyon, kalp, enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, kronik yorgunluk ve depresyon gibi sağlık sorunlarına neden oluyor. Ayrıca meme, rahim, bağırsak kanserleri görülebiliyor. Dr. Tülay Kadıoğlu, günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması için kollar, bacaklar ve yüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesi gerektiğini belrtiyor. "D vitamini, az sayıda besinde bulunmaktadır. Ancak alık yağı, somon ton balığı, istiridye, yumurta sarısı, peynir, tereyağı ve karaciğer de D vitamini ihtiyacını karşılar" diyor.
D vitamini eksikliği romatizma nedeni
Etiketler: Tülay Kadıoğlu , Türkiye , kanser , D vitamini , romatizma
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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