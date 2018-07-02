Mutluluğa bir adım daha

Suriyeli engelli Maya ile babasının dramı, yüreğimizi yaktı. İdlib'de yaşayan ve ayakları diz altından kesilen 8 yaşındaki Maya, kendisi gibi engelli olan babası Muhammed el Meri'nin konserve kutusu ve borudan yaptığı apartla yürümeye çalıştı. Türkiye, Maya ve babası için düğmeye bastı. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Maya ile babasının İstanbul'a getirilmesini sağladı. Protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu da Maya ile babasının protezlerini yapacağını belirterek, tedavi sürecini başlattı. Türk Kızılayı'nın girişimleriyle geçici oturum izin işlemleri yapılan Muhammed el Meri ile Maya, yerleştirildikleri otelde protezlerinin takılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı. Muhammed el Meri, tedavi için Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.
Baba Meri, "Bize el uzatan Türk Kızılayı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.
Baba Meri, "Bize el uzatan Türk Kızılayı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.
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