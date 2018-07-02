2018 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2018 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman?

Milyonlarca lise mezunu memur adayı gözünü KPSS başvuru haberlerine çevirdi. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen milyonlarca vatandaş KPSS 2018 tarihini beklemeye koyuldu. Peki ama ortaöğretim KPSS 2018 başvuruları ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim KPSS başvuruları nasıl yapılır? Ortaöğretim KPSS başvuru ücretleri nereye yatırılıyor? Ortaöğretim KPSS başvuru şartları nelerdir? İşte ortaöğretim KPSS 2018 ile ilgili tüm detaylar...

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