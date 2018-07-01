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'ın vücudundan 23 kilogramlık tümör çıktı!

Aylardır karın sı şikayeti olan ve alan hastaneye gitti. ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Rahn'ın vücudunda tümör bulunduğu tespit edildi. Fazla kilo şikayeti bulunan Amerikalı kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

Kayla Rahnın vücudundan 23 kilogramlık tümör çıktı!

Doktorlar, aylardır karnında ve şikayetiyle hastaneye giden, ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 'ın vücudunda tümör bulunduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre; uzun zamandır kilo aldığını düşünen Rahn'ın yumurtalıklarında tespit edilen 23 kilogramlık tümör, ameliyatla alındı.

Tümörün, iyi huylu olarak nitelendirilen 'müsinöz' türü olduğu belirtildi.

Rahn'ın doktoru jinekolog Gregory Jones, daha önce müsinöz tümörü vakalarıyla karşılaştığını ancak bu tümörün şimdiye kadar çıkardıklarının en büyüğü olduğunu kaydetti.

Ameliyatın ardından Rahn, bir yıldır giyemediği kıyafetlerini artık giyebildiğini söyledi.

ÜREME ÇAĞINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Yaygınlıkla tek yumurtalıkta görülen Müsinöz tümörü, kadınların genelde üreme çağında ortaya çıkıyor.

İnsan vücudunda rastlanan en büyük kistik yapı olarak nitelendirilen Müsinöz tümörlerinin ortalama çapı 50 santimetre iken ağırlığı 160 kilograma kadar çıkabiliyor.

Vücuda yerleşen tümör, hastada karın ağrısı, karında şişlik, kusma ve beslenme bozukluğuna yol açıyor.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 10:25
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