Eylül Yağlıkara'nın katilini gören çoban konuştu

Eylül Yağlıkara olayı günlerdir Türkiye'nin konuştuğu konular arasında yer alıyor. Bursa'da yaşayan Yağlıkara çiftinin en küçük kızları Eylül Yağlıkara; Ankara Polatlı'da kayboldu. Bursa'dan aile ziyaretine gelen Yağlıkara çifti ve tüm ekipler uzun süredir Eylül'ü arıyordu. Yağlıkara ailesinin komşuları Uğur K. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Polatlı'da öldürülen ve cesedi 7 gün sonra bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı.