Türkiye günlerdir Leyla Aydemir'in kayıp haberini konuşuyor. Ailesiyle gittiği bayram ziyareti sırasında Ağrı'da bir anda ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'den yaklaşık 15 gündür haber alınamıyor. Son olarak Bezirhane Köyü'nde görülen ve amcasının telefonuyla videoya çektiği Küçük Leyla'nın akıbetinin ne olduğu sırrını koruyor.
Leyla Aydemir'e ne oldu? Leyla Aydemir'i kim kaçırdı? İşte Leyla Aydemir olayıyla ilgili akıllardaki tüm soru işaretleri
Türkiye yaklaşık 2 haftadır Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'in akıbetini konuşuyor. Ağrı'nın Bezirhane köyünde oyun oynarken birden ortadan kaybolan Leyla Aydemir'e ne oldu? Minik Leyla kaçırıldı mı? Minik Leyla nasıl kayboldu? Küçük Leyla'ya ne oldu? Leyla Aydemir bulundu mu? İşte Leyla Aydemir olayının tüm perde arkası...
Etiketler: leyla aydemir , Minik Leyla , Küçük Leyla , Yusuf Aydemir
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