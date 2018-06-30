Türkiye günlerdir Leyla Aydemir'in kayıp haberini konuşuyor. Ailesiyle gittiği bayram ziyareti sırasında Ağrı'da bir anda ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'den yaklaşık 15 gündür haber alınamıyor. Son olarak Bezirhane Köyü'nde görülen ve amcasının telefonuyla videoya çektiği Küçük Leyla'nın akıbetinin ne olduğu sırrını koruyor.