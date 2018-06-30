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'e ne oldu? Leyla Aydemir'i kim kaçırdı? İşte Leyla Aydemir olayıyla ilgili akıllardaki tüm soru işaretleri

Türkiye yaklaşık 2 haftadır Ağrı'da kaybolan 'in akıbetini konuşuyor. Ağrı'nın Bezirhane köyünde oyun oynarken birden ortadan kaybolan Leyla Aydemir'e ne oldu? kaçırıldı mı? Minik Leyla nasıl kayboldu? 'ya ne oldu? Leyla Aydemir bulundu mu? İşte Leyla Aydemir olayının tüm perde arkası...

Türkiye günlerdir Leyla Aydemir'in kayıp haberini konuşuyor. Ailesiyle gittiği bayram ziyareti sırasında Ağrı'da bir anda ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'den yaklaşık 15 gündür haber alınamıyor. Son olarak Bezirhane Köyü'nde görülen ve amcasının telefonuyla videoya çektiği Küçük Leyla'nın akıbetinin ne olduğu sırrını koruyor.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 13:13
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