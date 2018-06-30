Bursa'da oturan ve yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti kabusu yaşadı. Memleketlerinde 3 çocuklarından en küçüğü olan Eylül'ün 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken kaybolmasıyla sarsılan çift, dün akşam saatlerinde Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte yıkıldı.

GÜNLERCE ARANDI

Eylül'ün kaybolmasının ardından toplanan ekipler küçük kızın bulunması için hummalı bir çalışma başlatmıştı. 7 gün boyunca havadan ve karadan yürütülen tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri Yağlıkara'nın Ankara'daki evinin civarında oturan komşu Uğur Koçyiğit'i gözaltına almıştı. Yapılan incelemelerde Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bir saç teli bulunurken aracın arka koltuklarının ve paspaslarının da birkaç gün önce yıkandığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örneği ile araçta bulunan saç teli karşılaştırıldı. Yine aracın arka kısmında bulunan bir eldivendeki kan lekeleri de karşılaştırmaya dahil edildi. Çıkan sonuçlarda kan lekesi ve saç telinin Eylül'ün DNA örnekleriyle uyduğu tespit edildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Uğur Koçyiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.