Ankara Polatlı'da 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama-kurtarma çalışmaları dün de devam etti, ancak yine bir sonuç alınamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yağlıkara ailesinin evinin hemen yakınındaki bir bölgede bulunan okulda kamp kurulurken, köy içerisindeki camiden mahalle sakinlerine, "Evlerinizin çevresinde ve su kuyularında arama yapın" anonsları yapıldı.

Bu arada aracında ve üzerinde Eylül'e ait olduğu değerlendirilen kan izleri bulunan tutuklu Uğur K.'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.

Camiden anons İçişleri Bakanlığı, Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara (8) olayının 'aydınlatıldığını' açıklamış, tutuklanan Uğur K.'dan elde edilen kan izleriyle Eylül'ün ailesinden alınan DNA kayıtlarının örtüştüğü tespit edilmişti. İl Jandarma Komutanlığı, emniyet güçleri ve AFAD ekiplerince Uzunbeyli köyünde aramalara devam edildi.



*Tutuklanan Uğur K.'nın aracındaki saç telinin Eylül'e ait olduğu belirlenirken, K.'nın ailenin uzaktan akrabası olduğu da ortaya çıktı