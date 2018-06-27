Vahşete tanık!

Babasının annesini öldürmesine engel olamayan genç adam yaşadıklarını anlattı. Olay önceki gün Kocaeli'de yaşandı. Polis memuru İbrahim Y. boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Y. ile evde tartıştı. Öfkelenen adam, talihsiz kadını tabancayla vurdu. Ardından karakola giderek teslim oldu. Hastaneye kaldırılan kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANNESİNİ UYARMIŞ
Babasına engel olmaya çalışan B.Y. (17), yaşananları anlattı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen genç adam "Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim 'Anne içeri girme babam seni vuracak' demiş. Annem de 'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz' demiş" ifadelerini kullandı. Sözlerine ise şöyle devam etti:
'TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTIM'
"ANNEM içeri girdiğinde, babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım, yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Tampon yapmaya çalıştım"
ANNESİNİ UYARMIŞ
Babasına engel olmaya çalışan B.Y. (17), yaşananları anlattı. Olayın bir anda geliştiğini söyleyen genç adam "Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim 'Anne içeri girme babam seni vuracak' demiş. Annem de 'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz' demiş" ifadelerini kullandı. Sözlerine ise şöyle devam etti:
'TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTIM'
"ANNEM içeri girdiğinde, babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım, yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Tampon yapmaya çalıştım"
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