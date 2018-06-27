Teknoloji şirketleri Flickr ve Slack'in kurucusu Stewart Butterfield, 5 milyar dolarlık servetiyle Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 46 yaşındaki dolar milyarderi, ABD'nin Vietnam Savaşı'nda askere gitmemek için Kanada'ya kaçan babası yüzünden hayatının ilk 5 yılını bir barakada geçirdiğini anlattı. Üç yıl boyunca evlerinde su ve elektrik olmadığını belirterek, "Babam, ben 7 yaşımdayken şehre döndü. O zaman ilk defa bilgisayarla tanıştım" dedi. 1997'de internetin yükselişe geçtiğini gören Butterfield, üniversitedeki kariyerini bırakıp Silikon Vadisi'ne gitti. Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr ile iş mesajlajma servisi Slack'i kurdu. 2009'da internet oyunu Slack'in temelini oluşturdu. Şimdi bu oyun, yok satıyor...
Piyasa değeri 5.1 milyar dolar olan Slack'ı, IBM, Samsung, Century Fox, Marks & Spencer gibi şirketler kullanılıyor.
Piyasa değeri 5.1 milyar dolar olan Slack'ı, IBM, Samsung, Century Fox, Marks & Spencer gibi şirketler kullanılıyor.
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