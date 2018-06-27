;
Yol Durumu
  1. Büyük usta
  2. İşte arab'i'a

Milyarder

5 milyar dolarlık oyun şirketi ’in kurucusu , bir barakada büyüdüğünü anlattı.

Milyarder
Teknoloji şirketleri Flickr ve 'in kurucusu , 5 milyar dolarlık servetiyle 'nin önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 46 yaşındaki dolar milyarderi, ABD'nin Vietnam Savaşı'nda askere gitmemek için 'ya kaçan babası yüzünden hayatının ilk 5 yılını bir barakada geçirdiğini anlattı. Üç yıl boyunca evlerinde su ve elektrik olmadığını belirterek, "Babam, ben 7 yaşımdayken şehre döndü. O zaman ilk defa bilgisayarla tanıştım" dedi. 1997'de in yükselişe geçtiğini gören Butterfield, üniversitedeki kariyerini bırakıp Silikon Vadisi'ne gitti. Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr ile iş mesajlajma servisi Slack'i kurdu. 2009'da internet oyunu Slack'in temelini oluşturdu. Şimdi bu oyun, yok satıyor...


Piyasa değeri 5.1 milyar dolar olan Slack'ı, IBM, Samsung, Century Fox, Marks & Spencer gibi şirketler kullanılıyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar