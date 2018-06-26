Kayalıklara düşen Macar paraşütçü, askeri helikopterle kurtarıldı. Olay dün Muğla Fethiye'de yaşandı. Macar turist Iosıf Dorin Sfircioc (44), Babadağ'ın 900 metre yüksekliğinden single (tekli) atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, kayalık alana düştü. Hareket edemeyen turis, cep telefonuyla yardım istedi. Bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin sarp ve kayalık olması ve yaralının vücudunda kırıkların bulunması nedeniyle taşıma yapamadı. Bunun üzerine Dalaman'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, hastanede tedaviye alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Macar operasyonu
Muğla’da Macar paraşütçü, kayalıklara çakıldı. Askeri helikopterin katıldığı operasyonla kurtarıldı...
Etiketler: Muğla , Muğla Fethiye , Acil Durum , askeri helikopter , AFAD , Macar
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.