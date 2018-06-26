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operasyonu

’da paraşütçü, kayalıklara çakıldı. in katıldığı operasyonla kurtarıldı...

Macar operasyonu
Kayalıklara düşen paraşütçü, le kurtarıldı. Olay dün Fethiye'de yaşandı. Macar turist Iosıf Dorin Sfircioc (44), Babadağ'ın 900 metre yüksekliğinden single (tekli) atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, kayalık alana düştü. Hareket edemeyen turis, cep telefonuyla yardım istedi. Bölgeye jandarma, İl Afet ve Müdürlüğü (), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin sarp ve kayalık olması ve yaralının vücudunda kırıkların bulunması nedeniyle taşıma yapamadı. Bunun üzerine Dalaman'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, hastanede tedaviye alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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