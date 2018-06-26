Yıllar geçse de genç ve güzel görünmenin yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, dermatoloji bölümünden Dr. Ar. Gör. Zahide Eriş Eken, kırışıklık ve cilt lekelerinden korunmak için ilk olarak sigaradan uzak durulmasını öneriyor. Özellikle C vitamininden zengin besinlerin cildi daha genç gösterdiğini belirtiyor. Cilde gençlik veren besinleri şöyle sıralıyor: Zeytinyağı: Yemeklerde zeytinyağı kullanmak, ciltteki kırışıklıkları engelliyor. Meyveler: Yaban mersini, böğürtlen, karpuz cildi besliyor. Elma, kiraz, hurma, üzüm, bal kabağı, kavun, mango, nar gibi zengin içerikli meyveler cildi nemlendiriyor. Bal: Yara, yanık ve diyabete bağlı oluşan yaraların iyileşmesinde etkin rol oynuyor.
Güzellik evinizde
Etiketler: cilt
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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