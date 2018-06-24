Suçlu Ayşegül!

Sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadın polisten yardım istedi. Olay dün Adana'da meydana geldi. Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına giden Ayşegül O., geçtiğimiz 5 Mayıs'ta yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp kaçtı. Durumu daha sonra fark eden Acar, polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan ekipler şüpheliyi aramaya başladı. Acar'ın işyerine dün akşam saatlerinde ikinci kez giden Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmaya çalıştı. Bu sırada kadını tanıyan işyeri sahibi, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sorması üzerine, panik yaşandı.
YARDIM BEKLEDİ
Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diye bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek olmadı. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Erkan Acar'ın şikayetçi olması üzerine genç kadın gözaltına alınıp karakola götürüldü. Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, ekipler tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi. İlerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
YARDIM BEKLEDİ
Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diye bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek olmadı. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Erkan Acar'ın şikayetçi olması üzerine genç kadın gözaltına alınıp karakola götürüldü. Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, ekipler tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi. İlerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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