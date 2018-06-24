Mutluluğa vanilya

KALSİYUM, sodyum ve demir zengini vanilya, güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor. Vanilyanın çok az yağ içerdiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak yüksek miktarda şeker bulunduğu için dikkatli kullanılmalı" uyarısı yapıyor. Kalori değeri fazla olan vanilya vücuda kuvvet veriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Depresyona yardımcıdır. Sinirleri rahatlatır.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.
İyi bir ateş düşürücüdür.
Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Solunum yolları rahatsızlıklarında astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Vanilya yağı, sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür...
Vanilya kokusu, tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.
Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.
Depresyona yardımcıdır. Sinirleri rahatlatır.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.
İyi bir ateş düşürücüdür.
Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Solunum yolları rahatsızlıklarında astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Vanilya yağı, sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür...
Vanilya kokusu, tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.
Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.