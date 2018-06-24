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Mutluluğa

Tadı ve kokusuyla bile mutlu eden , öksürüğü kesiyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Mutluluğa vanilya
KALSİYUM, sodyum ve demir zengini vanilya, güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor. nın çok az yağ içerdiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak yüksek miktarda şeker bulunduğu için dikkatli kullanılmalı" uyarısı yapıyor. Kalori değeri fazla olan vanilya vücuda kuvvet veriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Depresyona yardımcıdır. Sinirleri rahatlatır.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.
İyi bir ateş düşürücüdür.
Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Solunum yolları rahatsızlıklarında astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Vanilya yağı, sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür...
Vanilya kokusu, tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.
Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.
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