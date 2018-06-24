Adam gibi adam!

Temizlikçi, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. İnsanlık ölmemiş dedirten olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Demir doğramacı Ramazan Yavuz (38), cüzdanını düşürdü. Cüzdanı, apartmanlara temizliğe giden 3 çocuk babası Halil Maviçiçek (27) buldu.
Bin 150 lirayı sahibine teslim etti. Maviçiçek, "Cüzdan buldum. 'Benim çocuklarımın boğazından haram para geçmesin' diye cüzdanın sahibini aradım" dedi. Yavuz ise Bu devirde böyle insanların bulunması gerçekten çok zor"diye konuştu.
Ramazan Yavuz, cüzdanını teslim eden Halil Maviçeçek'e sarılıp teşekkür etti.
Bin 150 lirayı sahibine teslim etti. Maviçiçek, "Cüzdan buldum. 'Benim çocuklarımın boğazından haram para geçmesin' diye cüzdanın sahibini aradım" dedi. Yavuz ise Bu devirde böyle insanların bulunması gerçekten çok zor"diye konuştu.
Ramazan Yavuz, cüzdanını teslim eden Halil Maviçeçek'e sarılıp teşekkür etti.
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