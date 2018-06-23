Afyonkarahisar'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı kaza anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.
Canlı yayın yaparken şarampole uçtu
Afyonkarahisar'da bir sürücü sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada aracın hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.
Etiketler: Afyonkarahisar , kaza
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.