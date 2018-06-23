Canlı yayın yaparken şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı kaza anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.