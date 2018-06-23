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Canlı yayın yaparken şarampole uçtu

'da bir sürücü sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada aracın hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 07:40
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