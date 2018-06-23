Bakanlık imdada yetişti

Bir süredir Tayland'da yaşayan ve sivrisinek ısırığı yüzünden yaşam savaşı veren Leyla Bilginel'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, tedavisi için Türkiye'ye getirildi. Bilginel, sivrisinik ısırması sonucu ateşlendi. Hastaneye kaldırılan Bilginel'in sinekler tarafından taşınan "dang humması"na (dengue fever) yakalandığı belirlendi. Ölümcül virüsün vücuduna bulaşmasıyla hastanelik olan Bilginel, 8 Haziran'da Instagram hesabından, dang humması nedeniyle yaşam savaşı verdiğini bildirdi. 40 yaşındaki oyuncu, "Benim için dua edin. 5 gündür çok hastayım. Buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden dang humması hastalığına yakalandım" dedi. Oyuncu, gözyaşları arasında yardım istedi. Sağlık Bakanlığı, Bilginel'in yardım çağrısına cevap verdi. Leyla Bilginel, Türkiye'den gönderilen bir ekibin refakatinde Tayland'dan İstanbul'a getirildi. Oyuncu Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Haziran 2018'de daire başkanımız kendisine Instagram aracılıyla ulaştı. Bilginel, hastanede sadece serum takılarak eve gönderildiğini anlattı. Acil Sağlık Hizmetleri olarak İstanbul 112'de görev yapan Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Ahmet Dörtok'tan oluşan ekibimizi Tayland'a göndererek, hastamızı uçakla, ekibimiz refakatinde İstanbul'a getirdik ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklettik" denildi.
Gelen ekip eşliğinde hava yoluyla Türkiye'ye getirildi.
Gelen ekip eşliğinde hava yoluyla Türkiye'ye getirildi.
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