Hem yetim hem öksüz

Denizli'de bayramın ikinci günü yollar kana bulandı. 4 aracın karıştığı, iki kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı kazadan dram çıktı. Taziye ziyareti için Karaman'dan Denizli'ye giden Demirci ailesi, dönüş yolunda kaza yaptı. Korkunç olayda ağır yaralanan Servet Demirci (40) ve eşi Zahide (35) kurtarılamadı. Çiftin beş kızı ise yaralandı. Öksüz ve yetim yavrulara, dayıları Ahmet ve Mehmet Salih Alataş sahip çıktı.
Kazada can veren baba Servet Demirci'nin de üç yaşındayken babasını Van'da çığ felaketinde kaybedip, babasız büyüdüğü ortaya çıktı. Kızların tedavilerine evde devam ettiklerini belirten Mehmet Salih Alataş, "Babamın vefatı nedeniyle taziyeye gelen eniştem, kız kardeşim ve yiğenlerim çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Onların emaneti 5 öksüz ve yetim kız kardeşe biz sahip çıkacağız. Ancak ben de inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Onların tedavilerini yaptırmak, onlara kendi çocuklarımla birlikte güzel bir gelecek hazırlamak için hayırseverlerden yardım ve destek bekliyorum" dedi.
Anne Zahide Demirci'nin babası Seyithan Alataş, 16 gün önce vefat etmişti. Aile, taziye dönüşü kazaya kurban gitmişti.
HASAN DURNA
Kazada can veren baba Servet Demirci'nin de üç yaşındayken babasını Van'da çığ felaketinde kaybedip, babasız büyüdüğü ortaya çıktı. Kızların tedavilerine evde devam ettiklerini belirten Mehmet Salih Alataş, "Babamın vefatı nedeniyle taziyeye gelen eniştem, kız kardeşim ve yiğenlerim çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Onların emaneti 5 öksüz ve yetim kız kardeşe biz sahip çıkacağız. Ancak ben de inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Onların tedavilerini yaptırmak, onlara kendi çocuklarımla birlikte güzel bir gelecek hazırlamak için hayırseverlerden yardım ve destek bekliyorum" dedi.
Anne Zahide Demirci'nin babası Seyithan Alataş, 16 gün önce vefat etmişti. Aile, taziye dönüşü kazaya kurban gitmişti.
HASAN DURNA
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