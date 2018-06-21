Leyla'nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Gizli numaradan arayan kadın, "Leyla elimizde. Başınız sağ olsun" dedi.
Leyla Aydemir ile ilgili kan donduran telefon! "Leyla elimizde..."
Ağrı'da kaybolan ve tüm Türkiye'nin bulmak için harekete geçtiği 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar sürerken Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Etiketler: leyla aydemir , Ağrı , Türkiye
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