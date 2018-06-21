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ile ilgili kan donduran telefon! "Leyla elimizde..."

'da kaybolan ve tüm 'nin bulmak için harekete geçtiği 3,5 yaşındaki 'in bulunması için çalışmalar sürerken Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Leyla'nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Gizli numaradan arayan kadın, "Leyla elimizde. Başınız sağ olsun" dedi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 13:30
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