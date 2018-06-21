Bayram etti

Türkiye, sağlık alanında son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Her türlü ameliyat, özel hastanelerde de yapılmaya başlandı. ABD'de 30 yıldır yaşayan 41 yaşındaki Bayram Yardım da kalp ameliyatı için Türkiye'yi seçti. İstanbul Kavacık'taki özel bir hastanede Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mahmut Akyıldız tarafından ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Yardım, "Türkiye'deki doktorlar daha başarılı. Mahmut hoca gibi isimsiz kahramanlar çok. Sağ olsun kısa sürede beni sağlığıma kavuşturdu. Amerika'da ameliyat olsaydım hem göğüs kafesim zarar görecekti hem de 10 yıllık bir tedavi süreci yaşayacaktım. Üstelik çok pahalıydı" dedi.
ZEYNEL YAMAN
ZEYNEL YAMAN
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