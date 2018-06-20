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Tazminat işlemi!

, 5 yıl önce 1.5 milyon lira karşılığında Lemi Gülman’dan boşandı. Ardından alacak davası açtı! Tam 14.2 milyon lira kazandı...

Tazminat işlemi!
İşadamı ve ailesi, bitmek bilmeyen davalarıyla gündeme geldi. Feryal ve Kemal Gülman çifti, yıllar süren evliliğini olaylı bir şekilde bitirdi. Çiftin oğulları Lemi Gülman da olaylı evliliğiyle gazete manşetlerinden düşmedi. Gülman, 18 yıllık eşi ile evliliğini 5 yıl önce bitirdi. Ardından spiker 'le evlendi. Reyhan İpekel, Gülman ile boşanması karşılığında 1 milyon 500 bin lira tazminat istedi. Mahkeme, lehine karar verdi.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Eski çift arasında yaşanan kavga bitmedi. Reyhan İpekel, evlilikleri sırasında aldıkları ortak malların parasını eski eşinden geri istedi. Bu paranın miktarı 14 milyon lira idi. Dava tam 8 yıl devam etti. Son duruşma geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Karar öncesi söz alan Reyhan İpekel'in avukatı, "Müvekkilim çok büyük bir mağduriyet içerisinde" dedi. Lemi Gülman'ın avukatı ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davalı Lemi Gülman'ın tam 14 milyon 189 bin lira katılma alacağı ve değer artış payı alacağını, davacı Reyhan İpekel'e ödemesine karar verdi.

ALİ OKTAY
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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