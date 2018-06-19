Zincirleme acı

Muhammet henüz 13 yaşındaydı. Yaşanan zincirleme kazada yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Üzücü olay dün Antalya'da yaşandı. Kemer Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine girdi. Çarpmanın şiddetiyle Halis Karakoç'un kullandığı kamyonet beton bariyere çarparak yola devrildi. Aracın ön tarafındaki 13 Muhammet Rojan Karakoç yaşamı yitirdi. Kazada 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren küçük çocuğun, kamyonet sürücüsü Halis Karakoç'un torunu olduğu, ailenin yakınlarını ziyarete gittiği kaydedildi. Kazayı haber alarak bölgeye giden küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer karayolu uzun süre trafiğe kapandı.
KARATE SEVDALISIYDI
13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç, dövüş ve savunma sanatlarına meraklıydı. Karate yapıyordu. Kohai Sınıfı'nda bulunan 'turuncu kuşak' sahibiydi. Önünde uzun bir yol vardı. Küçük çocuk, ileride sayılı karatecilerin arasında olmak istiyordu.
KARATE SEVDALISIYDI
13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç, dövüş ve savunma sanatlarına meraklıydı. Karate yapıyordu. Kohai Sınıfı'nda bulunan 'turuncu kuşak' sahibiydi. Önünde uzun bir yol vardı. Küçük çocuk, ileride sayılı karatecilerin arasında olmak istiyordu.
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