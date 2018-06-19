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Zehirli valiz!

Zehirli valiz!
polisi, 4 Haziran'da 'nda operasyon yaptı. 'nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek İstanbul'a giden Arjantin uyruklu D.Q. (49) isimli erkek şahıs şüphe üzerine durduruldu. D.Q.'nun üzerinde ve valizinde arama yapıldı. Valizin demirlerine saklanmış vaziyette 546 gramı toz halinde ve bin 243 gramı sıvı halde olmak üzere toplam bin 789 gram kokain maddesi ele geçirildi. D.Q. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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