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Yasal az'at'!

Erdoğan, atları özgürlüklerine kavuşturmak için 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Hayvanseverler, bu kararı sevinçle karşıladıklarını bildirdi

Yasal azat!
Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükada'da ticari olarak düzenlenen fayton turlarının gündemlerinde olduğunu söyledi. 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yaptıklarını bildirdi. "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin çocuklarıyız" dedi. Bu karar üzerine "Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Sözcüsü Elif Ertürk, "Cumhurbaşkanı sesimizi duyduğu için mutluyuz. Yıllardır faytonların kaldırılması için savaş veriyoruz. Faytonların kaldırılması bizi çok mutlu eder" diye konuştu. Federasyonu Başkanı Şule Baylan da "Bunu duymak gerçekten çok güzel. Yasa çıkarsa çok mutlu olacağız" dedi.

HAYVANA ŞİDDETE 4 YIL 6 AY CEZA
24 Haziran'dan sonra Meclis'e sevk edilecek olan "Hayvan Hakları Yasası" hayvanlara eziyet edenlere ve haklı bir neden olmaksızın öldürenlere 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörüyor. 'ndaki düzenlemeyle nesli yok olma tehlikesinde olan hayvanları öldürenlere de 10 yıl 6 aya kadar ceza verilecek.



Erdoğan'ın "Atları özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adalar'da toplu taşımanın elektrikli araçlarla yapılması için karar aldı.

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