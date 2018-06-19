Karaman'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Sultan Söylemez, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Söylemez'in Ramazan Bayramı için Mut'a gittiği öğrenildi. Üç kız kardeşten en büyüğü olan Söylemez'in okul giderlerini karşılamak için İzmir'de vekil öğretmenlik yaptığı, dün de sınavının olduğu öğrenildi. Gözü yaşlı baba Hasan Söylemez, "Yavrum, bayram için bize geliyordu. Dünya başımıza yıkıldı" dedi.
Mersinliler Sultan’a ağlıyor
Etiketler: Karaman , Hasan Söylemez , İzmir
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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