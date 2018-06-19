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kalmadılar

’da çeteleri arasında çıkan çatışmada ölen için yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi, e kayıtsız kalan hükümetine tepki gösterdi...

Fransız kalmadılar
Fransa'nın Marsilya kentinde yaşayan Engin Güneş (28), 25 Mayıs'ta bir kafeye gitti. Burada çeteleri arasında çıkan çatışmada can verdi. Kör kurşuna kurban giden Türk gencin ölümü, ailesini kahretti. hükümeti, çeteler arasında çıkan çatışmada ölen Güneş iyle ilgilenmedi. Güneş için şehrin kuzey bölgesinde "beyaz yürüyüş" düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Üzerinde 'in fotoğrafı ve "Bir daha asla" yazan beyaz tişörtlerle yürüyen kalabalık, olaya kayıtsız kalan Fransız yetkililere tepki gösterdi.

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