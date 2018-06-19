Fransa'nın Marsilya kentinde yaşayan Engin Güneş (28), 25 Mayıs'ta bir kafeye gitti. Burada uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada can verdi. Kör kurşuna kurban giden Türk gencin ölümü, ailesini kahretti. Fransız hükümeti, çeteler arasında çıkan çatışmada ölen Güneş cinayetiyle ilgilenmedi. Güneş için şehrin kuzey bölgesinde "beyaz yürüyüş" düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Üzerinde Engin Güneş'in fotoğrafı ve "Bir daha asla" yazan beyaz tişörtlerle yürüyen kalabalık, olaya kayıtsız kalan Fransız yetkililere tepki gösterdi.
Fransız kalmadılar
Fransa’da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada ölen Engin Güneş için yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi, cinayete kayıtsız kalan Fransız hükümetine tepki gösterdi...
Etiketler: Engin Güneş , Fransa , Cinayet , Fransız , Uyuşturucu
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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