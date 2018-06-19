Dinlenirken ölüyordu!

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde dün akılalmaz bir olay yaşandı. Tarlada saman yükleme işinde hamal olarak çalışan Suriyeli işçi Hüseyin A. (28), dinlenmek için bir kamyonun altında uzandı. Daha sonra yorgunluktan uyuya kaldı. Bu sırada kamyonu ileri almak isteyen sürücü gaza bastı. İşçinin üzerinden geçti. Kamyonun altında ezilerek ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklandı.