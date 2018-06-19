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Akılalmaz tuzak! ve müstehcen görüntüleri kullanıp gurbetçileri dolandırmışlar

'da kurdukları çağrı merkeziyle, 'da yaşayan yaşlı ve emekli vatandaşları arayıp, "'de ile ilgili tutuklamanız var, 12 bin 500 avro gönderin sizi kurtaralım" diyerek dolandırdığı ileri sürülen 4'ü kadın 11 şüpheli yakalandı. Antalya'da 8 ayrı adreste lüks bir hayat sürdükleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Almanları dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. 'nın Bavyera Eyaleti'nden 3 polis memurunun da 'ya gelerek, Türk polisine katkı verdiği operasyonda, şüphelilerin lüks içinde yaşadığı 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Biri Alman uyruklu kadın olmak üzere diğerleri Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan Türk şüphelilerin, kurdukları çağrı merkeziyle X-Line isimli program üzerinden Almanya'daki yaşlı ve emekli vatandaşları aradığı öğrenildi.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 14:48
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