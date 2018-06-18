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hatırası

Uzungöl hatırası
'un Çaykara İlçesi'ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi , bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan ve macera parklarında eğlenen ler, doğanın keyfini çıkardı. 10 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur-kalk yapan çok sayıda araç arızalandı. Yüzlerce turistler, doğanın keyfini çıkarırken özçekim de yaptı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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