Trabzon'un Çaykara İlçesi'ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan ve macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkardı. 10 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur-kalk yapan çok sayıda araç arızalandı. Yüzlerce turistler, doğanın keyfini çıkarırken özçekim de yaptı.
Uzungöl hatırası
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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