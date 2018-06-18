İyi havadis

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek, tedaviye alındı. Ancak tüm çabalara rağmen yaşatılamadı. Yaşananlara tüm Türkiye'den tepki yağdı. Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. ise önceki gün gözaltına alındı. Dün de savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen İ.M., TCK'nın 151. maddesi kapsamında tutuklandı.
BİR AN EVVEL KANUNLAŞACAK
Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır" dedi. Olayın 7'den 70'e herkesi etkilediğini kaydeden Bakan Gül, "Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şefkat ile büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.
BİR AN EVVEL KANUNLAŞACAK
Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır" dedi. Olayın 7'den 70'e herkesi etkilediğini kaydeden Bakan Gül, "Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şefkat ile büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.