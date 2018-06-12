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Fazla nın sonu acı bitmesin

ın vazgeçilmezi baklava, şekeri zıplatıyor! Uzmanlar, dan sonra 1 bardak tarçınlı süt içilmesini öneriyor

Fazla tatlının sonu acı bitmesin
Ramazan ayının bitmesine sayılı günler hala herkes sofralarının hayalini kuruyor. Ancak uzmanlar, uyarıyor. Bayramda yapılan yanlış beslenmelerin sağlığı tehdit ettiğini söylüyor. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Diyetisyeni Birgül Niziplioğlu, bayramda tadınızı kaçırmayacak öneriler veriyor. Bayram denildiğinde akla ilk gelen baklava ve benzeri şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların yenmesi gerektiğini söylüyor. Bu ları yedikten sonra yükselen kan şekerini dengelemek için 1 bardak tarçınlı süt içilmesini tavsiye ediyor. lı bir bayram geçirmek için şu önerileri sıralıyor...



GÜNE YUMURTA İLE BAŞLAYIN:
Bayram sabahı Türk usulü bir kahvaltı ağızları tatlandırıyor. Börek, gözleme gibi sevdiğimiz hamur işleri abartılmamak kaydıyla tüketilebileceği öneriliyor.

TATLI TEHLİKE BAKLAVA:
Bayramlarda en çok tüketilen tatlı olan baklavanın bir dilimi, yaklaşık 300 kaloriden oluşuyor. 4 dilimi neredeyse 1 günlük alınması gereken kaloriye eş değer olan bu tatlının fazla tüketilmemesi gerekiyor.

AKŞAM YEMEĞİ GECİKMESİN:
u öğünde sebze yemekleri, et, tavuk, balık gibi protein zengini besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Yanında yenilen yoğurt da güçlü bir protein içeriyor.

SU VE YÜRÜYÜŞ
Metabolizmayı hızlandırmak için günde 2.5 litre su içmek gerekiyor. Suyun içerisinde atılan tarçın ve zencefil metabolizmayı hızlandırıyor. yapmak da vücuda dinçlik veriyor.
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