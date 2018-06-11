Mayısın 16'sında başlayan 11 ayın sultanı Ramazanın artık son günlerine girdik. Ramazan ayının sona ermesiyle beraber yaşanacak bayram heyecanı da vatandaşların aklında birçok soru işaretinin yer almasına neden oluyor. Bayram için tatil planı yapan birçok kişinin en çok merak ettiği konulardan biri ise bayram tatilinin kaç gün olacağı. İşte Ramazan Bayramın ilk gününün ne zaman, bayramda kaç gün tatil olacak ve hangi ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak gibi birçok sorunun cevabı.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Bu yıl Ramazan ayının arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla bayramın ilk günü de 15 Haziran Cuma günü olacak. Ayrıca Ramazan Bayramı 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

BAYRAMDA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

2018 yılı için arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle bayramın ilk günü cumaya olduğu için hükümetten yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü yarım gün olmak üzere 3.5 gün olacak. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramının son günleri hafta içine denk geldiği için bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip uzatılmıştı. Ancak bu yıl Ramazan ayının bitimi hafta sonuna denk geldiği için bayram tatili 3.5 günle sınırlı kalacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Adana'da Bayram Namazı: 06:02

Bursa'da Bayram Namazı: 06.19

Antalya'da Bayram Namazı: 06.21

Konya'da Bayram Namazı: 06.11

Diyarbakır'da Bayram Namazı: 06.19

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra ise hutbe okunur ve dualar edilir.