Ay çekirdeği, akşam sohbetlerinde ağızları tatlandırıyor. Sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Magnezyum, folat ve E vitamini zengini olan bu yemiş, kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, günde yarım çay bardağı kadar yenilen ay çekirdeğinin kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını söylüyor. Kolesterol seviyesini de düzenleyen ay çekirdeği, magnezyum içeriği ile beyin sağlığını da destekliyor. Her gün yenilen ay çekirdeğinin Alzheimer'dan da koruduğunu belirten Baha Aydoğ, "Ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını temin eder. Bu da kasların, beynin korunmasını sağladığı gibi Alzheimer riskini de azaltır. Öte yandan sağlıklı duygu durumu ve depresyona karşı da ciddi bir kalkandır" diyor. İçeriğindeki selenyum ile cildi besleyip vücuttaki kızarıklığı ve şişkinliği alan ay çekirdeği DNA oranımı yapıp kansere yakalanmayı da önlüyor.
Kalbin için çekirdek çitle
Etiketler: Baha Aydoğ , Alzheimer , çekirdek , sağlık
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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