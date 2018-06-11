;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fıstık gibi mutluluk
  2. Mide kanserine c vitamini kalkanı

Kalbin için çitle

Kalbin için çekirdek çitle
Ay çekirdeği, akşam sohbetlerinde ağızları tatlandırıyor. Sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Magnezyum, folat ve E vitamini zengini olan bu yemiş, kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, günde yarım çay bardağı kadar yenilen ay çekirdeğinin kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını söylüyor. Kolesterol seviyesini de düzenleyen ay çekirdeği, magnezyum içeriği ile beyin sağlığını da destekliyor. Her gün yenilen ay çekirdeğinin 'dan da koruduğunu belirten , "Ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını temin eder. Bu da kasların, beynin korunmasını sağladığı gibi Alzheimer riskini de azaltır. Öte yandan lı duygu durumu ve depresyona karşı da ciddi bir kalkandır" diyor. İçeriğindeki selenyum ile cildi besleyip vücuttaki kızarıklığı ve şişkinliği alan ay çekirdeği DNA oranımı yapıp kansere yakalanmayı da önlüyor.

Etiketler: , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ